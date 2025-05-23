Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.
TBMM KARARI
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜYELİKLERİ İÇİN YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR
Karar No. 1451
Karar Tarihi: 21.05.2025
15.02.2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın. Hizmetleri Hakkında Kanıın'un 35'inci maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalacak olan ve Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti gruplarına düşen 1 'er üyelik için Genel Kurulun 21.05.2025 tarihli 90Tncı Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.
ADI VE SOYADI
ADAY GÖSTEREN SİYASİ PARTİ GRUBU
Hasan DAVULCU
Tuncay KESER Ahmet Can BUĞDAY
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu İYİ Parti Grubu