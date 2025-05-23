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MEB'den Yurt Dışındaki Gençlere Türk-İslam Tarihi Eğitimi

MEB, yurt dışındaki gençlere çevrim içi Türk-İslam ve Osmanlı tarihi eğitimi başlatıyor. Program, Hollanda'daki gençlerin talepleriyle hazırlandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 07:31, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 07:39
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MEB'den Yurt Dışındaki Gençlere Türk-İslam Tarihi Eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasıyla bağlarını güçlendirmek amacıyla yeni bir çevrim içi eğitim programı başlatıyor. Bu program, özellikle Hollanda'da yaşayan gençlerin talepleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu eğitim, gençlere Türk-İslam ve Osmanlı tarihini modern dijital eğitim yöntemleriyle aktarmayı hedeflemektedir. Program kapsamında gençler, İslam tarihi, Türk-İslam medeniyetleri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal, siyasal ve kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Türk-İslam ve Osmanlı Tarihi Semineri

  • Eğitim programı bu ay başlayacak ve 11 Temmuz'a kadar devam edecek.
  • Haftada bir gün gerçekleştirilecek olan seminerlere, Hollanda'nın farklı şehirlerinden gençler kolayca katılabilecek.
  • Dersler, aktüel dijital eğitim metotlarıyla sunulacak.

Eğitim İçeriği

  • İslam tarihi
  • Türk-İslam medeniyetleri
  • Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal, siyasal ve kültürel yapısı

Bu çevrim içi eğitim programı sayesinde yurt dışındaki gençler, Türkiye'nin köklü tarihini ve kültürel değerlerini daha yakından tanıma fırsatı bulacaklardır. Program, gençlerin milli kimliklerini güçlendirmelerine katkı sağlayacaktır.

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