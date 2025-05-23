İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 56 Asker Yakalandı

Güvenlik güçleri, firari durumda olan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Bu operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı. Operasyonun amacı, örgütün askeri yapılanmasına darbe vurmak ve örgüt üyelerinin adalete teslim edilmesini sağlamaktır.

Terör örgütü FETÖ 'ye yönelik olarak İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

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