Antalya Manavgat'ta Taşınmazlar Satış Yöntemiyle Özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 21.824,47 metrekarelik taşınmazlar ve üzerindeki yapı veya yapıları "satış" yöntemiyle özelleştirecek. Bu kapsamda, yatırımcılara yönelik duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu taşınmazlar ve yapılar bir bütün olarak satışa sunulacak.

İhale Şartları ve Katılım

İhale şartnamesi bedeli: 50 bin lira

50 bin lira Geçici teminat bedeli: 65 milyon lira

65 milyon lira Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek.

Son teklif verme tarihi: 18 Haziran

Başvuru Süreci

İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen şartname ve teminat bedellerini dikkate alarak 18 Haziran'a kadar son tekliflerini sunmaları gerekmektedir. İhale süreci, kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle başlayıp, açık artırmayla tamamlanacaktır.