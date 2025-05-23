Antalya Manavgat'ta Taşınmazlar Satış Yöntemiyle Özelleştirilecek
Antalya Manavgat'taki taşınmazlar ve yapılar, satış yöntemiyle özelleştirilecek. İhale detayları ve başvuru şartları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 09:29, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 09:32
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 21.824,47 metrekarelik taşınmazlar ve üzerindeki yapı veya yapıları "satış" yöntemiyle özelleştirecek. Bu kapsamda, yatırımcılara yönelik duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu taşınmazlar ve yapılar bir bütün olarak satışa sunulacak.
İhale Şartları ve Katılım
- İhale şartnamesi bedeli: 50 bin lira
- Geçici teminat bedeli: 65 milyon lira
- Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.
- İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek.
- Son teklif verme tarihi: 18 Haziran
Başvuru Süreci
İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen şartname ve teminat bedellerini dikkate alarak 18 Haziran'a kadar son tekliflerini sunmaları gerekmektedir. İhale süreci, kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle başlayıp, açık artırmayla tamamlanacaktır.