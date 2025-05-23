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Hayvancılık Projelerine 3,6 Milyar Lira Hibe Desteği Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 329 hayvancılık projesine toplam 3,6 milyar lira hibe verileceğini açıkladı. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 09:54, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 09:54
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Hayvancılık Projelerine 3,6 Milyar Lira Hibe Desteği Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan hayvancılık alanındaki 329 projeye toplam 3,6 milyar lira hibe verileceğini bildirdi. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, değerlendirmelerin tamamlandığını belirterek, süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi yapan işletmelerden uygun bulunan projelerin hibe desteği almaya hak kazandığını ifade etti. Bu desteklerle birlikte, girişimciler hayallerine bir adım daha yaklaşırken, projeler tamamlandığında 6 milyar lira tutarındaki yatırımın ülke ekonomisine kazandırılması hedefleniyor.

IPARD III Programı ve Hibe Desteği

  • 329 proje değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı.
  • Toplamda 3,6 milyar lira hibe desteği sağlanacak.
  • Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi yapan işletmeler desteklenecek.

Kırsal Kalkınmaya Katkı

Bakan Yumaklı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla sağlanan bu desteklerle üretimin artırıldığını, istihdam sağlandığını ve kırsal kalkınmanın desteklendiğini belirtti. Ayrıca, AB standartlarında modern yatırımların hayata geçirildiğini vurguladı. Hayvansal üretimin gücünü artıracak bu desteklerin ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

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