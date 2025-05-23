Hakkari'de Öğrenci Servisi Takla Attı: 13'ü Öğrenci 14 Yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde liselileri taşıyan servis minibüsünün takla attığı kazada 13'ü öğrenci, toplam 14 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında, ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kaymakamlık Çeşmesi yakınlarında meydana geldi. Taşımalı eğitim kapsamında köylerden aldığı öğrencileri ilçe merkezine götüren servis minibüsü, virajlı yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada şoför ile 13 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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