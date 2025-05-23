Hakkari'de Öğrenci Servisi Takla Attı: 13'ü Öğrenci 14 Yaralı
Şemdinli'de liselileri taşıyan servis minibüsünün takla atması sonucu 13 öğrenci ve şoför yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 10:10, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 10:11
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde liselileri taşıyan servis minibüsünün takla attığı kazada 13'ü öğrenci, toplam 14 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında, ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kaymakamlık Çeşmesi yakınlarında meydana geldi. Taşımalı eğitim kapsamında köylerden aldığı öğrencileri ilçe merkezine götüren servis minibüsü, virajlı yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada şoför ile 13 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazanın Ardından Gelişmeler
- Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Belediye Başkanı Fahri Çakar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, hastaneye gelerek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.
- Yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.