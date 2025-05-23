Sivas'ta Kene Isırığı Sonrası Bir Kişi Yaşamını Yitirdi
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gören genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi köyüne defnedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 10:22, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 10:24
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyünde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir'in karnına 9 gün önce kene yapıştı. Keneyi kendisi çıkaran Aydemir, rahatsızlanmasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınlarına teslim edilen Aydemir'in cenazesi, defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyüne götürüldü.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hakkında
- KKKA, keneler aracılığıyla bulaşan ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır.
- Hastalığın belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve kanamalar yer alır.
- Erken teşhis ve tedavi, hastalığın seyrinde büyük önem taşır.