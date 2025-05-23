Evde ölü bulunan bebeğin ebeveynlerine 25'er yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşanan trajik olayda, iki aylık bebeklerinin ölü bulunması nedeniyle tutuklanan anne ve babaya, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezası verildi. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu anne Ayşegül Talay ve baba Suat Talay ile müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ve sanıkların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi raporuna göre sanıkların olay tarihi itibarıyla cezai ehliyetlerinin tam olduğunu bildirdi.

Duruşma Detayları

Cumhuriyet savcısı , esas hakkında mütalaasında, sanık anne ve babanın iştirak halinde hareket ettiklerini ve ihmali davranışla bebeğin ölümüne sebebiyet verdiklerini belirtti.

, esas hakkında mütalaasında, sanık anne ve babanın iştirak halinde hareket ettiklerini ve ihmali davranışla bebeğin ölümüne sebebiyet verdiklerini belirtti. Sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini ve tahliye ile beraat talep ettiklerini ifade etti.

Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan sanıklara 25'er yıl hapis cezası verdi ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Olay, 27 Mart 2023 tarihinde Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinde iki aylık kız bebeklerinin ölü bulunmasıyla başlamış, anne 10 Nisan 2023'te, baba ise 17 Nisan 2023'te tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında açılan davada, ihmali davranışla kasten öldürme suçundan ağır ceza talep edilmişti.