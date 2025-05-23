Evde ölü bulunan bebeğin ebeveynlerine 25'er yıl hapis cezası

'World' kredi kartı sözleşmelerine yönelik inceleme sonuçlandı
'World' kredi kartı sözleşmelerine yönelik inceleme sonuçlandı
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Memişoğlu'ndan Kocaeli'ye Müjdeli Açıklamalar
Bakan Memişoğlu'ndan Kocaeli'ye Müjdeli Açıklamalar
STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı
STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı
Hayvancılık Projelerine 3,6 Milyar Lira Hibe Desteği Açıklandı
Hayvancılık Projelerine 3,6 Milyar Lira Hibe Desteği Açıklandı
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
SGK Açıkladı: Hileli Maaş Alanlar Tespit Edildi, Aylıklar Kesiliyor!
SGK Açıkladı: Hileli Maaş Alanlar Tespit Edildi, Aylıklar Kesiliyor!
İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 56 Asker Yakalandı
İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 56 Asker Yakalandı
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Hangi İlde Hava Nasıl Olacak?
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Hangi İlde Hava Nasıl Olacak?
MEB'den Yurt Dışındaki Gençlere Türk-İslam Tarihi Eğitimi
MEB'den Yurt Dışındaki Gençlere Türk-İslam Tarihi Eğitimi
İBB'de Usulsüzlük Operasyonu: 42 Şüpheli Gözaltında
İBB'de Usulsüzlük Operasyonu: 42 Şüpheli Gözaltında
İş Adamı İnan Kıraç Hastaneden Kaçırıldı İddiası
İş Adamı İnan Kıraç Hastaneden Kaçırıldı İddiası
703 Sayılı KHK'ye Yönelik Yasal Düzenleme Komisyon'dan Geçti
703 Sayılı KHK'ye Yönelik Yasal Düzenleme Komisyon'dan Geçti
'İngiliz Hastanın Kalbi Otopside Yoktu' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
'İngiliz Hastanın Kalbi Otopside Yoktu' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
Türkiye'de İlk İslamofobiyle Mücadele Merkezi Açıldı!
Türkiye'de İlk İslamofobiyle Mücadele Merkezi Açıldı!
2 Mayıs'tan Sonra İsrail ile Ticaret Tamamen Durduruldu!
2 Mayıs'tan Sonra İsrail ile Ticaret Tamamen Durduruldu!
DMM'den 2B Arazileriyle İlgili Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Açıklama
DMM'den 2B Arazileriyle İlgili Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Açıklama
İBB'ye Yönelik 3. Dalga Operasyonda 13 Tutuklama Kararı
İBB'ye Yönelik 3. Dalga Operasyonda 13 Tutuklama Kararı
Öğretmenlerin İl İçi Sıra Bilgileri Açıklandı
Öğretmenlerin İl İçi Sıra Bilgileri Açıklandı
YUM-BİR'den Marketlere Eleştiri: Zamda Hızlı, İndirimde Yavaşlar
YUM-BİR'den Marketlere Eleştiri: Zamda Hızlı, İndirimde Yavaşlar
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Sıcaklık Rekoru Kırılacak!
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Sıcaklık Rekoru Kırılacak!
Yargıtay'dan Önemli Karar: Enflasyon Zararı da İstenebilecek
Yargıtay'dan Önemli Karar: Enflasyon Zararı da İstenebilecek
Kamu İşçileri Zam Teklifi Bekliyor! Teklif Gecikirse Grev Kapıda
Kamu İşçileri Zam Teklifi Bekliyor! Teklif Gecikirse Grev Kapıda
İcra Müdür Yardımcısı ve Katibe Rüşvetten Suçüstü
İcra Müdür Yardımcısı ve Katibe Rüşvetten Suçüstü
Erdoğan: Tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan: Tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Bakan Bayraktar: Suriye'ye Gaz ve Elektrik İhracatı Artacak
Bakan Bayraktar: Suriye'ye Gaz ve Elektrik İhracatı Artacak
Şimşek: Enflasyon 2025'te de Düşecek, Hayat Pahalılığı Bitecek!
Şimşek: Enflasyon 2025'te de Düşecek, Hayat Pahalılığı Bitecek!
İzmir Belediyesi'nin Elazığ'a Okul Sözü Gerçekleşmedi
İzmir Belediyesi'nin Elazığ'a Okul Sözü Gerçekleşmedi
Nihat Zeybekçi: 15 Bin TL Emekli Maaşı Yeterli Değil
Nihat Zeybekçi: 15 Bin TL Emekli Maaşı Yeterli Değil
Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Evde ölü bulunan bebeğin ebeveynlerine 25'er yıl hapis cezası

Adana'da iki aylık bebeklerinin ölümüyle ilgili yargılanan anne ve baba, ihmali davranışla kasten öldürme suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 10:31, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 10:28
Yazdır
Evde ölü bulunan bebeğin ebeveynlerine 25'er yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşanan trajik olayda, iki aylık bebeklerinin ölü bulunması nedeniyle tutuklanan anne ve babaya, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezası verildi. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu anne Ayşegül Talay ve baba Suat Talay ile müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ve sanıkların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi raporuna göre sanıkların olay tarihi itibarıyla cezai ehliyetlerinin tam olduğunu bildirdi.

Duruşma Detayları

  • Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık anne ve babanın iştirak halinde hareket ettiklerini ve ihmali davranışla bebeğin ölümüne sebebiyet verdiklerini belirtti.
  • Sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini ve tahliye ile beraat talep ettiklerini ifade etti.
  • Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan sanıklara 25'er yıl hapis cezası verdi ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Olay, 27 Mart 2023 tarihinde Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinde iki aylık kız bebeklerinin ölü bulunmasıyla başlamış, anne 10 Nisan 2023'te, baba ise 17 Nisan 2023'te tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında açılan davada, ihmali davranışla kasten öldürme suçundan ağır ceza talep edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber