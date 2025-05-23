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Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısında Yüzde 21 Azalma

Belediyelerce verilen yapı ruhsatı ve kullanım izin belgelerinde yılın ilk çeyreğinde önemli oranda azalma yaşandı. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 10:48, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 10:49
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Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısında Yüzde 21 Azalma

Belediyelerce yapı ruhsatı verilen bina sayısı, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 azalış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın 1. çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yıllık bazda yüzde 21,3, daire sayısı yüzde 18,7 ve yüz ölçümü yüzde 24,7 azaldı.

Yapı Ruhsatı Verilen Binalar ve Yüz Ölçümleri

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 27 milyon metrekare olurken, bunun 14,8 milyon metrekaresi konut, 6,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,7 milyon metrekaresi ortak kullanım alanı olarak kaydedildi.

Kullanma Amacına Göre Dağılım

  • 18,9 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar en yüksek paya sahip oldu.
  • Bunu 2,1 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Verileri

Belediyelerce verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 28, daire sayısı yüzde 25,8 ve yüz ölçümü yüzde 31 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 25,2 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 14,1 milyon metrekaresi konut, 5,9 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,1 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanma Amacına Göre En Yüksek Paylar

  • 18,1 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar en yüksek paya sahip oldu.
  • Bunu 1,9 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar takip etti.

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