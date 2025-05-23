Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 39,0180 seviyesinden işlem görüyor. Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 38,9250'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 39,0180 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 yükselişle 44,1600'dan ve sterlin/TL yüzde 0,4 primle 52,5190'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 99,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Ekonomisinde Belirsizlikler ve Etkileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimi tasarısı ve uyguladığı ticaret politikaları ülkede ekonominin gidişatı üzerinde soru işaretleri oluştururken, tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına ilişkin endişelerin devam etmesi varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor. ABD yönetiminin uyguladığı ekonomi ve ticaret politikalarının olası sonuçlarına ilişkin belirsizlikler sürerken, bu durum enflasyon-resesyon ikileminin de devam etmesine neden oluyor.

Piyasalardaki Belirsizlikler ve Analist Görüşleri

Ekonomiler başta tarifeler olmak üzere birçok riskin gölgesinde yol haritası oluşturmaya çalışıyor.

ABD'de vergi indirimi, ilave gümrük vergilerinin büyüme ve enflasyon üzerindeki olası etkileri ve Trump ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uyumlu görünmeyen politikaları başlıca belirsizlikler arasında yer alıyor.

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