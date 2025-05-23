Bakan Şimşek: Eximbank tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisini sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eximbank tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisi ile 1 milyar dolar yeni kaynak sağlandığını ve bu kaynağın kadın girişimci ile yeşil ihracatçı KOBİ'ler için kullanılacağını açıkladı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkemize duyulan yatırımcı güveni sayesinde dış finansmana erişimin, küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürdüğünü belirtti. Bakanlık finansman programı kapsamında 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirildiğini ve bu ihraca 2,5 katı aşan talep geldiğini ifade etti. Eximbank'ın sağladığı bu yeni kaynak, özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ'ler ile yeşil ihracatçı KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacak.

Yeni Kaynakların Kullanım Alanları

Kadın girişimci KOBİ'ler

Yeşil ihracatçı KOBİ'ler

Düşük gelirli bölgelerdeki işletmelerin finansmana erişimi

Finansman Programı Detayları