Bakan Şimşek: Eximbank tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisini sağlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eximbank'ın sağladığı 1 milyar dolarlık yeni kaynağın özellikle kadın girişimci ve yeşil ihracatçı KOBİ'ler için kullanılacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eximbank tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisi ile 1 milyar dolar yeni kaynak sağlandığını ve bu kaynağın kadın girişimci ile yeşil ihracatçı KOBİ'ler için kullanılacağını açıkladı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkemize duyulan yatırımcı güveni sayesinde dış finansmana erişimin, küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürdüğünü belirtti. Bakanlık finansman programı kapsamında 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirildiğini ve bu ihraca 2,5 katı aşan talep geldiğini ifade etti. Eximbank'ın sağladığı bu yeni kaynak, özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ'ler ile yeşil ihracatçı KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacak.
Yeni Kaynakların Kullanım Alanları
- Kadın girişimci KOBİ'ler
- Yeşil ihracatçı KOBİ'ler
- Düşük gelirli bölgelerdeki işletmelerin finansmana erişimi
Finansman Programı Detayları
- 2 milyar dolar tahvil ihracı
- Tahvil ihracına 2,5 katı aşan talep
- Eximbank tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisi: 1 milyar dolar