Özel gereksinimli oğlu için okula başladı, kızıyla birlikte mezun oldu

Meryem Güraslan (35), Hatay'da yaşayan bir ev kadını olarak, özel gereksinimli oğlu Fatih'i (9) daha iyi anlayabilmek için dört yıl önce başladığı çocuk gelişimi bölümünü birincilikle tamamladı. Güraslan, aynı zamanda başka bir liseden mezun olan kızı Merve (18) ile birlikte mezuniyet töreninde kep atma heyecanı yaşadı. Anne ve kızı, iki farklı okuldan mezun olmanın mutluluğunu birlikte paylaştı. Güraslan, bu süreçte hem annelik hem de öğrencilik görevini başarıyla yürüttü.

Başarı Hikayesi: Meryem Güraslan'ın Azmi

Antakya ilçesinde yaşayan Meryem Güraslan, üç çocuğundan en küçüğü olan özel gereksinimli oğlu Fatih'in gelişimine katkı sağlamak amacıyla Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açık öğretim çocuk gelişimi bölümüne kayıt yaptırdı. Eğitimini başarıyla tamamlayarak bölüm birincisi oldu. Aynı dönemde kızı Merve Güraslan da Yüksel Kemal Behzetoğlu Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Anne-kız, mezuniyet törenlerinde birlikte poz verdi.

Güraslan'ın Duyguları