Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam
Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Taksimetre açılışı 45 TL, indi bindi ücreti ise 130 TL oldu. Yeni tarife detayları haberimizde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 13:15, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 13:23
Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükselirken, indi bindi ücreti ise 100 liradan 130 liraya çıkarıldı. Bu yeni tarife, 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacak. Son zam ise 28 Ağustos 2024'te yapılmıştı.
Ankara'da Taksi Ücretlerinde Son Durum
- Taksimetre açılış ücreti: 45 TL
- İndi bindi ücreti: 130 TL
- Yeni tarife başlangıç tarihi: 25 Mayıs Pazar
- Bir önceki zam tarihi: 28 Ağustos 2024