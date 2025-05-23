Kremlin: Ukrayna ile Müzakere Yeri Henüz Belirlenmedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelerin bir sonraki yeri için henüz karar alınmadığını belirterek, "Bu kararı tek bir taraf veremez ve iki tarafın da onayı gerekir. Zamanı geldiğinde bu karar doğal olarak verilecektir." dedi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

İHA Saldırıları ve Rusya'nın Tepkisi

Ukrayna'nın, son günlerde başta Moskova olmak üzere Rusya'ya yönelik artan insan hava aracı (İHA) saldırılarını değerlendiren Peskov, "Kiev rejimi düşmanca eylemlerine devam ediyor. Sivil, sosyal altyapı unsurlarına saldırılar gerçekleştiriyor ve Kiev rejimi, mevcut durumda esas niteliğini koruyor." diye konuştu.Rus hava sistemlerinin söz konusu saldırıları başarıyla püskürttüğünü kaydetti.

Müzakerelerde Yeni Yer Arayışı

Sözcü Peskov, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde seçilecek bir sonraki yere ilişkin, "Müzakerelerin bir sonraki yerine ilişkin alınan bir karar veya anlaşma henüz yok. Bu kararı tek bir taraf veremez ve iki tarafın da onayı gerekir. Zamanı geldiğinde bu karar doğal olarak verilecektir." ifadelerini kullandı.

Geçmiş Müzakere Süreci