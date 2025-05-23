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Türkiye-Suriye Enerji İşbirliğinde Yeni Dönem Başlıyor

Türkiye, Suriye'nin enerji altyapısını güçlendirmek için doğal gaz ve elektrik projelerine hız verdi. Kilis-Halep boru hattı tamamlandı, ihracat başlıyor. Elektrik üretimi ve yeni santral yatırımlarıyla Suriye'nin kalkınmasına destek sağlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 14:00, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 14:04
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Türkiye-Suriye Enerji İşbirliğinde Yeni Dönem Başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Kilis'ten Halep'e doğru doğal gaz boru hattı bağlantısını (21 Mayıs) dün itibarıyla bitirdik. Şu anda testler ve ilave ekipmanların montajları devam ediyor. Dediğim gibi birkaç gün içerisinde, inşallah haziran ayı içerisinde diyelim, daha net olarak doğal gaz ihracatına başlayacağız." dedi.

Türkiye-Suriye Enerji İşbirliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, enerji alanında Türkiye-Suriye ilişkilerinin geldiği noktayı ve Türkiye'nin Suriye'ye yönelik projelerini başkent Şam'da değerlendirdi. Bayraktar, Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'nin yeni yönetimiyle özellikle enerji alanında ilişkileri ilerletmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Enerji Altyapısı ve Projeler

Suriye'ye birçok kez teknik ekip gönderdiklerini ifade eden Bayraktar, enerji altyapı ihtiyaçlarının tespiti ve kısa, orta, uzun vadeli projeler üzerine çalıştıklarını kaydetti. Son 5-6 ayda bu çalışmaların somut projelere dönüştüğünü ve sonuçlarının alınmaya başlandığını vurguladı.

Suriye'de Hayatın Normalleşmesi İçin Enerji

Bayraktar, Suriye'deki hayatın normalleşmesi için enerjinin ve hizmetlerin insanlara ulaşmasının önemine dikkat çekerek, elektrik altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Elektrik ihracatını artırmak ve Halep'e yeni iletim miktarıyla kapasiteyi önümüzdeki aylarda 3 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Doğal Gaz İhracatı ve Elektrik Üretimi

"Haziran ayı içerisinde inşallah Suriye'ye doğal gaz ihracatına başlayacağız." diyen Bayraktar, bu doğal gazın Suriye'deki santrallerde elektriğe dönüştürülerek insanların elektrik ihtiyacının karşılanacağını ifade etti. Elektrik ihracat kapasitesini 1000 megavata çıkarmayı, doğal gazla sağlanacak tedarikin ise 1200-1300 megavatlık üretime dönüşmesini hedeflediklerini açıkladı.

  • Elektrik hizmetinin birkaç saatten 8-12 saate kadar kesintisiz sunulması planlanıyor.
  • Kilis-Halep Doğal Gaz Boru Hattı tamamlandı, testler ve ekipman montajları sürüyor.
  • Suriye'ye yıllık 2 milyar metreküp doğal gaz ihracatı hedefleniyor.
  • Doğal gaz önce Halep'e, ardından Humus'a ulaştırılacak.

Uzun Vadeli Projeler ve İşbirliği

Bayraktar, iletimden dağıtıma, elektrik üretimine kadar uzun vadeli projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yeni santrallerle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve teknik ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmaları yerinde görmek için Şam'a geldiklerini söyledi. Ayrıca, elektrikten doğal gaza, petrolden madenlere ve yenilenebilir enerjiye kadar birçok alanda işbirliği imkanlarının bulunduğunu vurguladı.

Suriye'nin Kaynaklarının Ekonomiye Kazandırılması

Suriye'nin kaynaklarını ekonomiye kazandırmak ve uzun vadeli kalkınma için altyapı hizmetlerini geliştirmek amacıyla projelerin şekillendirildiğini belirten Bayraktar, Suriye halkının ve devletinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kilis-Halep Doğal Gaz Boru Hattı ve Hedefler

Kilis'ten Halep'e doğru doğal gaz boru hattı bağlantısının tamamlandığını belirten Bayraktar, testlerin sürdüğünü ve haziran ayında doğal gaz ihracatına başlanacağını yineledi. Suriye'ye yıllık 2 milyar metreküp doğal gaz ihracatı hedefleniyor ve bu gazın elektrik üretimine katkı sağlaması planlanıyor.

Suriye'nin Petrol Üretimi ve Yabancı Yatırımcılar

Savaş öncesi dönemde Suriye'nin günlük 300-400 bin varil petrol ürettiğini belirten Bayraktar, mevcut durumda üretimin ciddi şekilde düştüğünü ifade etti. Daha profesyonel ve uluslararası standartlara uygun üretim yapılmasını önerdiklerini, yabancı şirketlerin de Suriye'de yatırım yapmak istediğini söyledi.

Doğu Akdeniz'deki Doğal Gaz Sahaları

Mevcut sahaların iyileştirilmesi ve yeni rezervlerin keşfiyle ilgili işbirliği önerilerinin bulunduğunu belirten Bayraktar, kara ve deniz sahalarını kapsayan geniş kapsamlı projelerin gündemde olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Şara ile Görüşme

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan görüşmede yenilenebilir enerji ve jeotermal alanlarda işbirliği konuları ele alındı. Suriye ile çok geniş alanlarda işbirliği imkanlarının olduğu belirtildi.

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