Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Takvimi Netleşti Mi?
Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre; MEB'in Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihlerini 28 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında yapılacağı öngörülüyor...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 14:03, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 14:46
Öğretmenler, İller Arası Yer Değiştirme Başvuru Tarihlerinin açıklanmasını merakla bekliyor...
Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre; Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihlerinin 28 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor...
Konuya ilişkin 31 Aralık tarihinin de gündeme alınması bekleniyor...