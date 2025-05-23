Fahrettin Altun'dan Net Açıklama: Bayram Tatili Uzatılmayacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çalışanlar için Kurban Bayramı tatiliyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir." dedi.

Kurban Bayramı Tatil Takvimi

5 Haziran Perşembe (Arefe): Öğleden sonra başlıyor.

Öğleden sonra başlıyor. 6-7-8-9 Haziran 2025: Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü, kamu çalışanları idari izinli.

Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü, kamu çalışanları idari izinli. 10 Haziran Salı: Kamuda normal mesai düzenine dönüş.

Kamu Çalışanları İçin Bilgilendirme

Kurban Bayramı tatili süresince kamu çalışanları idari izinli olacak ve bayram sonrası mesaiye 10 Haziran Salı günü başlanacak. Bayramın uzatılması söz konusu değildir.

Bayram Mesajı

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.



