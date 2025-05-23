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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturması kapsamında Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun yalan tanıklık yaptığı iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'e 1 yıl 10 ay 15 gün, Kocaoğlu'na ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Olayın detayları ve dava süreci haberimizde.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 14:55, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 14:56
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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, tanık sıfatıyla ifadesi alınan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun "yalan tanıklık" suçundan yargılandığı davada karar verildi. Ergenç, 1 yıl 10 ay 15 gün, Kocaoğlu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu dava, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve sanat camiasında tartışmalara neden oldu.

Davanın Detayları

Oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde "yalan tanıklık" yaptığı iddiasıyla, 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandıkları davada mahkeme kararını açıkladı.

  • Halit Ergenç: 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.
  • Rıza Kocaoğlu: 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın Geçmişi

Ayşe Barım, geçtiğimiz ocak ayında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında Barım'ın şirketine bağlı oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "yalan tanıklık" yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın Başlama Sebebi

Soruşturmanın başlama sebebi olarak, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun, Mehmet Ali Alabora ile olay sürecinde irtibatları ve birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen, irtibatlarının olmadığını söyledikleri belirtilmişti.

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