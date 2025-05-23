Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Atamalar ise 3 Haziran'da gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru duyurusu yayımlandı.

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