524 Bin Öğrencinin Katıldığı Seferberlik! 1,6 Milyon Kitap Okundu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye genelinde düzenlenen kitap okuma yarışmalarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. 527 bin 610 öğrenci bu çalışmaya katıldı ve 1 milyon 680 bin kitap okutuldu. Bu kitaplara ilişkin 900 bini aşkın kompozisyon yazıldı.

Yalçın, bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu vurguladı ve Afyonkarahisar'da düzenlenen kitap okuma yarışmasının Türkiye'nin gözünü kamaştıran bir örnek olduğunu belirtti.

Yarışmanın Detayları ve Katkı Sağlayanlar

Afyonkarahisar Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Afyonkarahisar Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 8. Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yalçın, kitap okuma konusunda büyük emek verildiğini ve bu çalışmanın ilk olarak Kütahya'da başladığını, ardından Türkiye geneline yayıldığını ifade etti.

Projede Görev Alanlar ve Katılımcılar

47 bin 879 öğretmen projede görev aldı.

projede görev aldı. 527 bin 610 öğrenci yarışmaya katıldı.

yarışmaya katıldı. 1 milyon 680 bin kitap okutuldu.

okutuldu. 900 bini aşkın kompozisyon yazıldı.

Bisiklet ve çeşitli hediyelerle bu emek ödüllendirildi. Afyonkarahisar'ın bu projede öncü olduğu ve her yerde örnek gösterildiği belirtildi.

Ödüller ve Program Akışı

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, başarı gösterip ödüle layık görülen öğrencilere 120 bisiklet, bilgisayar ve tablet verdiklerini ifade etti. Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan da konuşma yaptı. Programda mehter takımı konseri ve halk oyunları gösterisi sunuldu, kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.



