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Casus kamera ile Türkiye'yi izleyip 55 bin görüntü toplamış

Karabük'te yasa dışı yollarla temin ettiği, kalem, elektrik prizi, saat, garaj kumandası gibi cihazlara yerleştirilmiş casus kameraların internet üzerinden satışını yapan ve bu cihazlara IP ile uzaktan erişim sağlayarak Türkiye genelinde binlerce mağdurların görüntülerini kaydettiği belirlenen bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 17:23, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 17:24
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Casus kamera ile Türkiye'yi izleyip 55 bin görüntü toplamış

Operasyon kapsamında ele geçirilen hard dikslerde Türkiye'nin genelinde bir çok il'i kapsayan ve kayıt edilmiş 55 bin görüntü olduğunu tespit eden ekipler, görüntülerin içersinde 38'i yetişkin, 11'i çocuk olan uygunsuz görüntüler olduğuda belirlendi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen açık kaynak araştırmaları kapsamında, internette "casus kamera" olarak tabir edilen ve satışı yasak olan cihazların Karabük üzerinden satışının yapıldığı tespit edildi.

Yürütülen teknik takip ve istihbari çalışmalar sonucunda, söz konusu satışları gerçekleştirdiği belirlenen E.İ. isimli şüpheliye yönelik Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda gizli kamera ve mikrofon düzeneği ele geçirildi.

Şüpheliye ait dijital materyallerin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanlarınca incelenmesi sonucunda yaklaşık 55 bin görüntüye ulaşıldı. Bu görüntüler arasında özel hayatın gizliliğini ihlal eden ve suç unsuru taşıyan kayıtların bulunduğu belirlendi.

Yapılan teknik analizler sonucu, şüphelinin satışını yaptığı IP kameralara uzaktan bağlanarak, cihazları satın alan kişilerin görüntülerini depoladığı tespit edildi. Ele geçirilen görüntülerde 38'i yetişkin, 11'i çocuk uygunsuz görüntülerin olduğu değerlendirilen çok sayıda kişinin kaydının bulunduğu bildirildi.

Bu gelişmeler üzerine, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli E.İ., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal", "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmesi" ve "Müstehcenlik" suçlarından tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Şüphelinin evinde yapılan iki ayrı aramada 1 adet gizli kamera bulma dedektörü, 12 adet kamera ve ses kayıt düzeneği yerleştirilmiş tükenmez kalem, 5 adet priz görünümlü gizli kamera,10 adet ses kayıt cihazı yerleştirilmiş USB bellek, 258 adet anahtarlık içine gizlenmiş kamera ve ses cihazı, 5 adet üçlü priz görünümlü kamera düzeneği, 2 adet Wi-Fi adaptörü içine yerleştirilmiş kamera, 1 adet avize duyu içine yerleştirilmiş kamera, 1 adet masa saati, 1 adet buvat kapağı, 1 adet gaz dedektörü, 1 adet araba anahtarı, 1 adet spot LED lamba içine gizlenmiş kameralar, 1 adet receiver kumandası, 1 adet dijital saat içine yerleştirilmiş kamera, 2 adet susta tipi ve 4 adet yaka tipi kamera ile kamera yapımında kullanılan 120 elektronik devre, 185 anakart devresi, 175 devre anteni, 208 kamera, 550 aç-kapa anahtarı, 42 batarya ve çok sayıda duman dedektörü, powerbank, masa saati, oda kokusu, müzik kutusu, ses bombası, termometre, yaka düğmesi, büst ve heykelcik ile hesap makinesi ele geçirildi.

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