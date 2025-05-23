Asfalt üretim tesisinde gaz sıkışması kaynaklı patlama: 1 ölü

Pasinler ilçesi kara yolunda bulunan ana yola yaklaşık 200 metre uzaklıktaki asfalt üretim tesisindeki bir siloda, saat 17.00 sıralarında gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi gönderildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralı ambulans hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesi söndürülürken, ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.