Savcıyı Makamında Tehditte İstenen Cezalar Belli Oldu

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, Özel Soruşturma Bürosu tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Fezleke Detayları

88 sayfalık fezlekede, Savcı Engin tarafından yürütülen bir soruşturma dosyasında tutuklu bulunan şüpheli Tuğçe Toptemel'in tahliyesine ilişkin, şüpheli Aylin Aslantatar tarafından Engin'e ve ailesine yönelik ölümle tehdit içerikli Whatsapp görüşmesi yapıldığı bildirildi. Ayrıca, suç örgütünün elebaşı Mustafa Kemal Zengin ile örgüt üyesi tetikçi Muhammed Emin Orhan'ın, soruşturma başlamadan önce suikast planı üzerine konuştukları ve fikir alışverişi yaptıkları fezlekede yer aldı.

Suç Örgütünün Eylemleri

Savcı Engin'in kullandığı aracın rengi, plakası ve modeli paylaşıldı.

Geliş-gidiş güzergahları bildirildi ve hangi kırmızı ışıkta durduğu tespit edildi.

Örgüt üyeleri Baki Çelik'e ait otoparkta bir araya gelerek eylem planı yaptı.

Mağdurlara ulaşarak iletişim araçlarıyla veya yüz yüze tehditte bulundular.

Hapis İstemleri ve Suçlamalar

Bu kapsamda Mustafa Kemal Zengin, suç örgütü yöneticileri Aylin Aslantatar ve Gökhan Güler hakkında, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi toplamda 8 ayrı suçtan 36'şar yıldan 72'şer yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandı. Diğer şüpheliler hakkında da benzer şekilde çeşitli suçlardan değişik oranlarda hapis cezası öngörüldü.

Fezlekenin Gönderilmesi

Hazırlanan fezleke, değerlendirilmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.



