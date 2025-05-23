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Özel'den İmamoğlu afişlerinin yasaklanmasıyla ilgili yorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Ahmet Özer'in yargılandığını duruşmaya katıldı. Özel, duruşma sonrası ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun afişlerinin asılmasının yasaklanmasıyla ilgili, "Ben asacağım o bayrağı hadi gelsin indirsin. Ortada suçlu varmış gibi yapamazsın asamazsın" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 19:34, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 20:10
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ahmet Özer'in 'terör örgütüne üye olmak' yargılandığı duruşmaya katıldı. Özel duruşma arasında ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Özel, dışarıda bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu söylenen ikinci bir telefonun daha bulunmasıyla ilgili, "Şimdi yeniden başlıyoruz diye o sevinen troller AK Partili sözde yazar çizer tayfası 'şu ana kadar bir şey bulunmadı moral olarak çökmüştük. Şimdi aradığımızı bulacağız' ona seviniyor. Buldukları ne biliyor musunuz? O telefon numarasını girince bende Beylikdüzü bba Ekrem İmamoğlu yazıyor. Aday adayı ile tanımışım Ekrem Bey'i 2013'te kaydettiğim ilk numara. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekrem İmamoğlu'nun ismine bastığında o numara çıkıyor. Ekrem Başkanın savcılık sorgusunda verdiği ilk numara. O numara Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bitip İBB başkanlığı başladığından beri o telefon bilgi işlemden bir kişiye verilip santrale yönlendir denilmiş özel kaleme. Beylikdüzü'nden bir araya olursa bu numarayı açamıyor Ekrem Bey'e bilgi verelim denilen numara. Üzüntü ile ifade ediyorum ki arama hiç yok çok üzülecek troller ama whataspp yok" dedi.

"Ahmet Özer, bilmiyorum 'hatırlamıyorum' kim olduğunu diyor"

Ahmet Özer'in tutuklu bulunması ve duruşmasında verdiği savunma ile ilgili de konuşan Özel, "İddianamede 17 yıl boyunca görüştüğü kişileri taramışlar 617 tanesi hakkında adli işlem varmış. 14 tanesi milletvekili çıkmış. Hakkımızda fezleke oluyor ya bizi de suçlu sayıyorlar. Onun gibi teker teker isimleri söyledi, hesap veremediği hiç yok. En çok görüştüğü Remzi Kartal 14 kez, ne çıktı 2 kez görüşmüş on ikisinin yanında sıfır yazıyor savcı bey görmemiş. O şu demek aradığında bağlantı kuramıyormuş sıfır yazıyormuş. Ya da çalarsa açmazsa. O hiç aramamış, Remzi Kartal anlaşılan onu aramış 2 kez görüşmüş. Remzi Kartalla 14 görüşme de 1'e iniyor. Ahmet Özer bilmiyor hatırlamıyorum diyor kim olduğunu" diye konuştu.

"Ben asacağım o bayrağı hadi gelsin indirsin. Ortada suçlu varmış gibi yapamazsın asamazsın"

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun afişlerinin asılmasının yasaklanması kararı ile ilgili, "Hayatımda duyduğum en hukuk tanımaz karar bu. Ekrem İmamoğlu'nun unvanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Buna kim karar veriyor, İstanbul seçmeni. Suçu ispatlanmış mı ? Hayır. En temel hukuk ilkesi 'suç ispatlanana kadar suçsuzdur' Hem seçilmiş hem suçsuz, şu anda maaşının 3'te ikisi yatıyor. Unvanı belediye başkanı onun fotoğrafını asmayı nasıl yasaklıyorsun. Suçlu mu ? daha iddianame yok. Sadece senin aldığın bir talimat yaptığın gözaltı ardından tutuklama tedbiri. İddianame yok. Olsa ne yazar, karar verilmemiş verilse ne yazar. Ancak o zaman dersin bu kişi suçludur diye. Suçu ve suçluyu övmeye girermiş Ekrem İmamoğlu pankartı açıp metroda sesini duymak. Böyle bir şey olabilir mi insan utanıyor. Ben asacağım o bayrağı hadi gelsin indirsin. Ortada suçlu varmış gibi yapamazsın asamazsın" şeklinde konuştu.

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