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İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, gözaltına alınan 31 şüpheliden 30'u tutuklandı. 1 şüpheli ise 'ev hapsi' kararı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 20:11, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 20:12
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İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenlendi. İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorgu işlemleri tamamlanan 31 şüpheliden 30'u, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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