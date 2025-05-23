Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı ile Güçlü Toplumun Temelleri Atılıyor

Bakan Göktaş, "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programında yaptığı konuşmada, iki gündür forum kapsamında aile politikalarını uluslararası düzeyde ele aldıklarını belirtti. 27 ülkeden bakanlar ve üst düzey politika yapıcıları başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Bu önemli buluşmada, ailenin geleceğimiz için taşıdığı hayati önemi bir kez daha hatırlama ve idrak etme imkanı bulduklarını söyledi.

Ailenin Evrensel Değeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, güçlü liderliğiyle özellikle aile politikalarında yol gösterdiği için teşekkür eden Göktaş, "Aile, insanlığın ortak değeridir." dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin de ailenin toplumun temel ve doğal grup birimi olduğunu vurguladığını belirtti.

Güçlü Aile, Güçlü Toplum

Göktaş, güçlü bir demografik yapının inşasının, sağlıklı nesillerin yetişmesinin ve ülkelerin kalkınmasının, ailenin desteklenmesiyle mümkün olduğunu vurguladı. "Bireylerin fiziksel, zihinsel, manevi ve sosyal gelişimi ailede başlar. Güçlü aile demek, güçlü toplum demektir." dedi. 2025 Aile Yılı'nın mottosu olan "Ailemiz Geleceğimiz" ifadesinin bu hakikati en özlü şekilde yansıttığını belirtti.

Küresel Tehditler ve Aile Kurumu

Küreselleşen dünyada aile kurumunun hem yeni fırsatlarla hem de ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirten Göktaş, gelişen iletişim ve ulaşım imkanlarının eğitim ve kültürel alanlarda daha fazla imkana erişilmesini sağladığını ancak bu hızlı değişimin aile yapısını tehdit eden yönler barındırdığını söyledi. Özellikle çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini tehdit eden zararlı akımlar ve cinsiyetsizleştirme gibi küresel tehditlerin gün geçtikçe daha fazla yaygınlaştığını ifade etti.

Sosyal izolasyonun artması

Boşanma oranlarının yükselmesi

Doğurganlık hızının düşmesi

Aşırı kentleşme ve göç sorunları

Genç nüfusun azalması ve yaşlı nüfusun artması

Tüm bu gelişmelerin toplumların temel taşı olan ailenin zayıflamasını beraberinde getirdiğini ve toplumların güvenliği ile istikrarını tehdit ettiğini vurguladı.

Bakanlar Bildirisi ve Uluslararası Dayanışma

Programda yapılan istişarelerin ardından aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini belirten Göktaş, "Tıpkı çevre, iklim ya da insan hakları gibi aile de artık küresel bir gündem maddesi olmalıdır." dedi. Dijitalleşme, göç, yoksulluk, kültürel erozyon ve iklim değişikliği gibi sorunların aile üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurguladı.

"Türkiye olarak, aile diplomasi kanallarını daha da güçlendirmek istiyoruz." diyen Göktaş, forum kapsamında imzalanan Bakanlar Bildirisi'nin tarihi bir adım olduğuna inandıklarını belirtti. Bu bildirinin her satırının gelecek nesillerin güvenliği ve refahı için bir kararlılığın ifadesi olduğunu söyledi.

2025 Aile Yılı ve Uygulanan Politikalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aileye verdiği önemle bu alandaki çalışmaların en üst düzeyde devlet politikası haline geldiğini ifade eden Göktaş, "Aileye sahip çıkmak, insanlığın istikbaline sahip çıkmaktır." çağrısının küresel bir mesaj taşıdığını belirtti. Geçtiğimiz yıl açıklanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın bu alandaki en güçlü yol haritası olduğunu söyledi.

Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu ile bilimsel temelli politikalar geliştirilmesi

Son iki yılda 12 ülkeyle imzalanan 14 anlaşma ile yeni uluslararası işbirlikleri kurulması

Birleşmiş Milletler Ailenin Dostları Grubu'na katılım

İslam İşbirliği Teşkilatı önceliklerine ailenin dahil edilmesi

Aile Yılı Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

"Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilimizde yaygınlaştırarak yuva kurmak isteyen gençlerimize umut olduk." diyen Göktaş, doğum yardımlarıyla çocuk sahibi olmak isteyen ailelere destek sunduklarını belirtti. Ocak ayından bu yana 81 ilde 4.200'ü aşkın etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi. Tüm bireyleri kapsayan politikalarla aileyi daha güçlü ve geleceğe güvenle bakan bir toplumun temeli haline getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin İnsanlık Ailesi Vizyonu

Türkiye'nin büyük bir insanlık ailesi olduğunu vurgulayan Göktaş, farklılıklarını zenginlik bilen, birliği yücelten büyük bir aile olduklarını söyledi. Hiçbir tehdidin ve ayrıştırıcı söylemin aileye zarar vermesine izin vermeyeceklerini belirtti. Savaşların, çatışmaların, salgınların veya afetlerin bir çocuğu ailesiz bırakmasına sessiz kalmayacaklarını vurguladı. "Dünyanın geleceği, insanlık ailesinin bugününde gizlidir. Bu insanlık ailesini birlikte koruyacağız. Gelecek kuşaklara bırakacağımız en kıymetli miras da aile olacak." dedi.



