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24 Mayıs 2025'den önemli gündem başlıkları

24 Mayıs 2025'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 00:01, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 00:03
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24 Mayıs 2025'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zey köyü kırsal afet konutlarını ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak.

(Adıyaman/12.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak.

(Kayseri/10.30/11.00/13.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni, Esnaf Odaları Birliği'ni, Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret edecek, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak.

(Karabük/12.30/13.30/14.30/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ümraniye Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi ile Pendik Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi açılış törenlerine, SAHA İstanbul 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/12.30/14.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bab-ı Ali Platformu Konferansı"na katılacak.

(İstanbul/20.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 7. Etnospor Kültür Festivali'ne Atatürk Havalimanı'nda devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası; ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor, Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Göztepe-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/Gaziantep/İzmir/19.00)

3- Nesine 3. Lig play-off 1-2. Grup finalinde Muşspor ile Balıkesirspor, Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Adana/20.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 7-8. sıra eşleşmesinde Galatasaray ile Onvo Büyükçekmece Basketbol, 9-10. sıra eşleşmesinde ise Bursaspor Yörsan ile Türk Telekom karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.30/Bursa/18.00)

6- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenen AIA AeQuilibrium Kupası'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Modena/21.00)

7- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Hollanda ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(Ede/18.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig 4'üncülük maçında DEPSAŞ Enerji ile Spor Toto, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00)

9- IFMA 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayacak.

(Antalya/15.00)

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