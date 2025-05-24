Sıcaklıklar artıyor, Toz taşınımı geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra ise Konya, Kastamonu ve Hakkari çevreleri ile Isparta'nın güney ve doğu, Karaman'ın batı ve Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinde ise toz taşınımı öngörülüyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Pazar Günü Hava Durumu

Pazar günü ülke genelinin az bulutlu ve açık olması beklenirken, Doğu Anadolu'nun doğusu, Marmara'nın kuzeybatısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in batısı yağışlı geçecek. Ayrıca Orta ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun iç ve batısı ile Batı Akdeniz'in batısında toz taşınımının etkili olacağı öngörülüyor.

Sıcaklık Mevsim Normallerine Düşecek

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta başından itibaren azalarak iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Bölgelerde Hava Durumu

Marmara Bölgesi: Hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde yağış beklenmezken, Balıkesir 35 , Edirne 31 , İstanbul ve Kırklareli 29 dereceyle sıcak bir gün geçirecek.

Hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde yağış beklenmezken, , , sıcak bir gün geçirecek. Ege Bölgesi: Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren bölgede toz taşınımı bekleniyor. Afyonkarahisar 28 , Denizli ve İzmir 35 , Muğla ise 32 dereceyi görecek.

Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren bölgede toz taşınımı bekleniyor. , , görecek. Akdeniz Bölgesi: Sabah saatlerinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, zamanla batı kesimlerde bulutlanma artacak. Isparta'nın güney ve doğu ilçelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir. Bölgede toz taşınımı da etkili olacak. Adana 32 , Antalya 33 , Hatay 31 , Isparta ise 30 derece civarında seyredecek.

Sabah saatlerinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, zamanla batı kesimlerde bulutlanma artacak. Isparta'nın güney ve doğu ilçelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir. Bölgede toz taşınımı da etkili olacak. , , , seyredecek. İç Anadolu Bölgesi: Genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Güneybatı kesimlerde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Konya çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Ankara 29 , Eskişehir 30 , Konya 31 , Nevşehir ise 29 derece olacak.

Genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Güneybatı kesimlerde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Konya çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. , , , olacak. Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Kastamonu çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak bekleniyor. Bolu 27 , Kastamonu 28 , Sinop 24 , Zonguldak ise 26 dereceyi görecek.

Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Kastamonu çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak bekleniyor. , , , görecek. Orta ve Doğu Karadeniz: Hava genellikle parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıklar Amasya'da 33 , Rize ve Samsun'da 23 , Trabzon'da ise 22 derece civarında olacak.

Hava genellikle parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıklar , , olacak. Doğu Anadolu Bölgesi: Hava parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerde ise yer yer çok bulutlu olacak. Hakkari ve Van'ın doğu ilçelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak bekleniyor. Erzurum 23 , Kars 21 , Malatya 32 , Van ise 20 derece olacak.

Hava parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerde ise yer yer çok bulutlu olacak. Hakkari ve Van'ın doğu ilçelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak bekleniyor. , , , olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Genelinde ise hava açık ve az bulutlu olacak. Bölgede sıcaklıklar yüksek seyredecek. Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Mardin 32, Siirt 33 derece olarak ölçülecek.



