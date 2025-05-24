Sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen çocuk boğuldu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki Dilan S. hayatını kaybetti. Olay, Zeynepli Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük kardeş Kader S. (7), sulama kanalına düştü ve suda çırpınmaya başladı. Bunu gören ablası Dilan S., hiç düşünmeden kardeşini kurtarmak için suya atladı. Ancak, akıntının şiddetiyle iki kardeş de sürüklenmeye başladı.

Olayın Gelişimi

Kardeşlerden Kader S., sulama kanalına düştü.

Dilan S. , kardeşini kurtarmak için suya atladı.

, kardeşini kurtarmak için suya atladı. İki kardeş akıntıda sürüklendi.

Amcaları İsmail S., çocukların çığlıklarını duyarak suya atladı ve ikisini de sudan çıkardı.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dilan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kardeşi Kader ise hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri İncelemesi ve Soruşturma

Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilan'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



