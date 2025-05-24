Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?

Çarşı ve pazarda domatesten bibere, kirazdan patatese kadar hemen her sebze ve meyve, tüketiciye pahalı geliyor.

Bu durumun önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve fiyatlarını kontrol altına almak için hal yasasında değişiklik hazırlığında. Yeni düzenleme ile toptancıların doğrudan üreticiden ürün alması zorunlu hale getirilecek. Amaç, aracıların azalmasıyla fiyatların düşmesini sağlamak.

Yasa Değişikliği Yeterli mi?

Ancak tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre bu plan yeterli değil. Yıldırım, "Bugün hala gıda enflasyonunda Türkiye, Avrupa'da ilk sırada değil ama dünyada ilk 5 arasında. Yasa değişikliği fiyatları düşürmeye yetmez" diyor.

Temel Sorunlar Neler?

Yüksek üretim maliyetleri

Arz-talep dengesizliği

Tüketicinin alım gücündeki düşüş

İklim krizinin etkileri

Ayrıca taslak yasalaşırsa çiftçilerin alacaklarını tahsil süresi daha da uzayacak. Üstelik ucuza satamadığı için ürününü çöpe döken çiftçilere ağır para cezaları da gündemde.

Neden Sebze ve Meyve Bu Kadar Pahalı?

Tartışmalar devam ederken akıllarda şu soru var: Tarım ülkesi Türkiye'de neden bu kadar pahalıya sebze ve meyve tüketiyoruz?