Yüksek ses müzik ehliyetine mal oldu

Bartın'da yüksek sesle müzik dinlediği ihbarı üzerine durdurulan bir otomobilin sürücüsünün ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.

Vatandaşların şikayeti üzerine bölgede bulunan bekçiler, E.K. idaresindeki otomobili durdurdu.

Olay yerine çağrılan trafik polisleri, sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve standart dışı air süspansiyon kullanmak gibi nedenlerle para cezası uyguladı. Kesilen cezaların ardından, şahsın 100 ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesine iki ay süreyle el konuldu.

Olayın detayları

Bartın'da vatandaşların ihbarı üzerine otomobil durduruldu.

vatandaşların ihbarı üzerine otomobil durduruldu. Sürücüye yüksek ses ve standart dışı air süspansiyon nedeniyle para cezası kesildi.

100 ceza puanını aşan sürücünün ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.

Ceza puanı uygulaması nedir?

Sürücüler, trafik kurallarını ihlal ettiklerinde belirli bir ceza puanı alır. 100 ceza puanını aşan sürücülerin ehliyetlerine geçici olarak el konulmaktadır. Bu uygulama, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürürlüğe konulmuştur.



