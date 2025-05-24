Madde kullanımı şizofreniyi tetikliyor
Esrar kullanımı şizofreni riskini artırıyor! Ailesinde hastalık öyküsü olanlar için tehlike 10 kat fazla. Prof. Dr. Alp Üçok, "En önemli zararlarından biri de şizofreniyi tetiklemesi. Şizofreni toplumda yüzde 1 olarak görülüyor. Ancak ailesinde hastalık öyküsü olanlarda bu oran yüzde 10'a çıkıyor" dedi.
Son yıllarda uyuşturucu maddelerin kullanımının artması, özellikle esrar gibi maddelerin yaygınlaşması, toplum sağlığı açısından önemli riskler doğurmaktadır.
Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi'nden Prof. Dr. Alp Üçok, esrar kullanımının zararlarının göz ardı edildiğini ve en önemli zararlarından birinin de şizofreniyi tetiklemesi olduğunu vurgulamaktadır. Şizofreni, toplumda yaklaşık yüzde 1 oranında görülürken, ailesinde hastalık öyküsü olanlarda bu oran yüzde 10'a kadar çıkabilmektedir.
Şizofreni hastalarının yaşadığı toplumsal zorluklar
Prof. Dr. Üçok, hastaların en büyük sıkıntısının hastalığın kendisinden çok, toplum tarafından damgalanmak olduğunu belirtmektedir. Şizofreni hastaları işlerinde başarılı olabilir ve normal bir hayat sürebilirler. Ancak, haberlerde ve toplumda genellikle olumsuz örneklerle anıldıkları için, bu gerçek çoğu zaman göz ardı edilmektedir.
Şiddet olayları ve yanlış algılar
- Şiddet içeren pek çok olayın arkasında ruhsal bir hastalık bulunmamaktadır.
- Türkiye'de her yıl birçok kadın şiddete maruz kalmakta ve öldürülmektedir; ancak faillerin büyük çoğunluğu psikiyatrik hasta değildir.
- Buna rağmen, şizofreni hastaları haksız bir şekilde damgalanmaktadır.
Toplumda şizofreniyle ilgili yanlış algıların düzeltilmesi ve hastaların sosyal yaşama daha kolay entegre olabilmesi için farkındalık çalışmaları büyük önem taşımaktadır.