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Sahte e-imzayla diploma bastılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, kamu görevlileri adına çıkarılan ikiz e-imzalarla yapılan usulsüzlükler ortaya çıktı. Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonla 58 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 08:09, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 08:14
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Sahte e-imzayla diploma bastılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, 33 kamu görevlisi adına ikiz e-imza çıkartarak kurumların sistemlerine yetkisiz erişim sağlayan ve bu yolla menfaat temin eden 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli olarak 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın detaylarında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş bayi ve ofisler üzerinden elektronik imzaların taklit edilerek kurum sistemlerine erişim sağlandığı ve bu şekilde çıkar sağlandığı tespit edildi.

Ayrıca yılbaşında yapılan ilk dalga operasyonda 73 kişi gözaltına alınmış, 88 kişi ise firari olarak aranıyordu.

Soruşturmanın detayları

  • Kamu görevlilerinin elektronik imzaları taklit edilerek kurum sistemlerine yetkisiz erişim sağlandı.
  • Yetkisiz erişim yoluyla çeşitli menfaatler temin edildi.
  • Ankara merkezli 16 ilde operasyonlar düzenlendi ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Değiştirilmiş belgeler mercek altında

Soruşturma kapsamında bazı üniversitelerin çeşitli bölümlerinde sahte mezuniyetler oluşturulduğu ve bu bilgilerin Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) eklendiği tespit edildi.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yapılan sürücü belgesi elektronik sınav sonuçlarının başarısızken başarılıya çevrildiği ve direksiyon sınav sonuçlarının da benzer şekilde değiştirildiği ortaya çıktı.

Savcılık, bu yöntemlerle çıkarılan tüm belgeleri inceleme altına aldı.


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