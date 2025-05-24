Sigorta sektöründe rekor büyüme

Bolu Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Komisyon, bu hafta Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkililerini dinledi.

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, sigorta sektörünün 2024 yılı itibarıyla gayrisafi milli hasılanın 23 katı büyüklüğe eriştiğini ve ekonomiye 854 trilyon liralık teminat sağladığını belirtti. Ayrıca, sektörün geçen yıl 340 milyar liralık hasarı ödediğini, 1,9 trilyon lira ile ekonomiye fon sağladığını ve 2,3 trilyon lira aktif büyüklüğe ulaştığını aktardı.

Sigorta sektöründe büyüme rakamları

Toplam prim üretimi geçen yıl 838 milyar TL olarak gerçekleşti.

geçen yıl olarak gerçekleşti. Bu yılki beklenti 1,2 trilyon TL .

. Bireysel emeklilik tarafında ise yıl sonunda 2 trilyon TL 'ye ulaşılması hedefleniyor.

'ye ulaşılması hedefleniyor. Bireysel emeklilik ve otomatik katılımda 1,2 trilyon TL fon büyüklüğü mevcut.

mevcut. 18 yaş altı da bu kapsamda ve 35 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşmış durumda.

Sektörün ekonomiye katkısı

Sigorta sektörü, hem ödenen hasar tutarları hem de sağladığı fon büyüklüğü ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Sektörün aktif büyüklüğü ve prim üretimindeki artış, finansal istikrar açısından da büyük önem taşıyor.



