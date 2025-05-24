Suriye'ye 669 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı son dönemde önemli bir artış gösterdi. 2025 yılının ilk 4 ayında Suriye'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7 oranında artarak 669 milyon 661 bin dolar seviyesine ulaştı.

Özellikle Nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,6 artışla 162 milyon 109 bin dolar oldu. Bu gelişmeler, Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin güçlendiğini ve iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin artmakta olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, ABD ve Avrupa Birliği'nin Suriye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımların gevşetilmesi de iş dünyasında olumlu karşılandı.

İhracatta öne çıkan sektörler

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri: 219 milyon dolar

219 milyon dolar Su ürünleri ve hayvansal mamuller: 75,7 milyon dolar

75,7 milyon dolar Kimyevi maddeler ve mamulleri: 75,6 milyon dolar

Sektörel ihracat rakamları

Elektrik ve elektronik: 61,5 milyon dolar

61,5 milyon dolar Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri: 41,5 milyon dolar

41,5 milyon dolar Mobilya, kağıt ve orman ürünleri: 33,7 milyon dolar

33,7 milyon dolar Çelik: 28,7 milyon dolar

28,7 milyon dolar Meyve sebze mamulleri: 25,9 milyon dolar

25,9 milyon dolar Tekstil ve hammaddeleri: 24,9 milyon dolar

24,9 milyon dolar Demir ve demir dışı metaller: 16,2 milyon dolar

Ticaretin geleceği ve beklentiler

Celal Kadooğlu, Türkiye'nin izlediği yapıcı ve çok boyutlu diplomasinin meyve vereceğini vurgulayarak, uluslararası yaptırımların gevşemesiyle birlikte piyasalarda oluşan güven ortamının ve ticaret kanallarının yeniden açılmasının etkilerinin kısa sürede görüleceğini belirtti. Firmaların özellikle lojistik avantajları ve bölgesel uzmanlıklarıyla bu sürecin doğal partneri olmaya hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, Suriye ekonomisinde yeniden yapılanmanın Türk ihracatçılar açısından ciddi potansiyel taşıdığını söyledi.

Sektörel büyüme oranları

Güneydoğu Anadolu'dan Suriye'ye yapılan hububat ihracatı: Yüzde 39,1 artışla 122,8 milyon dolar

Yüzde 39,1 artışla 122,8 milyon dolar Türkiye genelinden yapılan hububat ihracatı: Yüzde 17,1 artışla 219 milyon dolar

Yüzde 17,1 artışla 219 milyon dolar Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı: Yüzde 135 artışla 75 milyon dolar

Tüm bu gelişmeler ışığında, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin hem ekonomik hem de diplomatik ilişkiler açısından daha güçlü bir zemine oturması bekleniyor.



