Çanakkale'deki bazı taşınmazlar özelleştirilecek!

Erdoğan: Türkiye, Suriye'nin Yanında Olmaya Devam Edecek
Erdoğan: Türkiye, Suriye'nin Yanında Olmaya Devam Edecek
Bakan Göktaş: Gazzeli Çocukların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
Bakan Göktaş: Gazzeli Çocukların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
Suçla Mücadele Konseyi Kuruluyor: Türk Devletleri Toplantısı
Suçla Mücadele Konseyi Kuruluyor: Türk Devletleri Toplantısı
Hatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor
Hatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor
Borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturması: 3 tutuklama
Borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturması: 3 tutuklama
TUSAŞ'tan 2034'e kadar 500 yerli uçak hedefi
TUSAŞ'tan 2034'e kadar 500 yerli uçak hedefi
Adana'da 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi
Adana'da 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
Bakanlık logolu sahte belgelerle ev hanımlarına tuzak!
Bakanlık logolu sahte belgelerle ev hanımlarına tuzak!
Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
70 yıllık kadastro davası sonuçlandı!
70 yıllık kadastro davası sonuçlandı!
Meclis'te 'Kadına şiddet raporu' tamamlandı
Meclis'te 'Kadına şiddet raporu' tamamlandı
AK Parti'den 'Yeni Anayasa Çalıştayı'na ilişkin açıklama
AK Parti'den 'Yeni Anayasa Çalıştayı'na ilişkin açıklama
2'si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlunun iadeleri sağlandı
2'si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlunun iadeleri sağlandı
İnternetten alışverişte yeni dönem: Kargo ücreti cebinizden çıkmayacak!
İnternetten alışverişte yeni dönem: Kargo ücreti cebinizden çıkmayacak!
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi açıklaması
Türkiye'de gençlerin sağlığı tehlikede
Türkiye'de gençlerin sağlığı tehlikede
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
Tarım ilacı alarmı: 3 sağlıkçı tedavi altına alındı
Tarım ilacı alarmı: 3 sağlıkçı tedavi altına alındı
Sıcaklıklar artıyor, Toz taşınımı geliyor!
Sıcaklıklar artıyor, Toz taşınımı geliyor!
Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Açıklaması: Talepleri Topluyoruz
Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Açıklaması: Talepleri Topluyoruz
İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katibine Rüşvetten Tutuklama
İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katibine Rüşvetten Tutuklama
TCMB Rezervlerinde Son Durum: Altın Düşerken Döviz Fırladı
TCMB Rezervlerinde Son Durum: Altın Düşerken Döviz Fırladı
Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Savcıyı Makamında Tehditte İstenen Cezalar Belli Oldu
Savcıyı Makamında Tehditte İstenen Cezalar Belli Oldu
İkinci El Otomobilde Talep Patladı! Fiyatlar 22 Aydır Düşüşte
İkinci El Otomobilde Talep Patladı! Fiyatlar 22 Aydır Düşüşte
Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar Geçici, Çok Abartmamak Gerekir
Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar Geçici, Çok Abartmamak Gerekir
Depozito Sistemiyle Türkiye'ye 500 Milyon Avro Ekonomik Katkı!
Depozito Sistemiyle Türkiye'ye 500 Milyon Avro Ekonomik Katkı!
524 Bin Öğrencinin Katıldığı Seferberlik! 1,6 Milyon Kitap Okundu
524 Bin Öğrencinin Katıldığı Seferberlik! 1,6 Milyon Kitap Okundu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Çanakkale'deki bazı taşınmazlar özelleştirilecek!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 106 bin metrekarelik taşınmaz ve yapılar, 49 yıl süreyle özelleştiriliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 17:25, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 17:25
Yazdır
Çanakkale'deki bazı taşınmazlar özelleştirilecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Çanakkale'deki bazı taşınmazlar ile üzerindeki yapıları 49 yıllığına "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirecek. ÖİB'nin konuya ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bağlı Şirinköy'deki 106 bin 151,08 metrekare yüz ölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki yapılar, bütün halinde 49 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek. İhale şartnamesi bedeli 25 bin lira, geçici teminat bedeli ise 35 milyon lira olarak belirlendi. Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları, kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek. İhale için 7 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.

Teklif sahiplerinin ilgili belgeleri ÖİB'nin "Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara" adresine son teklif verme tarihinde saat 18.00'e kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

İhale detayları ve başvuru koşulları

  • İhale şartnamesi bedeli: 25 bin lira
  • Geçici teminat bedeli: 35 milyon lira
  • Son başvuru tarihi: 7 Temmuz
  • Başvuru adresi: Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara
  • Teslim saati: 18.00'e kadar elden teslim

Kimler başvurabilir?

  • Gerçek ve tüzel kişiler
  • Ortak girişim grupları
  • Kooperatifler
  • Vakıflar
  • Gayrimenkul yatırım fonları
  • Belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler

İhale süreci nasıl işleyecek?

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınacak, ardından görüşme ve pazarlık usulüyle ihale gerçekleştirilecek. Son aşamada ise açık artırma yöntemiyle ihale sonuçlandırılacak.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber