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Lisede okul arkadaşını bıçakladı! Şüpheli tutuklandı

Üsküdar'da bir lisede öğrenim gören 15 yaşındaki E.B., iddiaya göre okul arkadaşını kendisini zorbaladığı gerekçesiyle çay ocağından aldığı bıçakla lavaboya götürüp bıçakladı. Yaralı gencin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirlen gözaltına alınan E.B. adliyeye getirildi. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 08:58, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 09:00
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Lisede okul arkadaşını bıçakladı! Şüpheli tutuklandı

Üsküdar'da 22 Mayıs günü özel bir okulda yaşanan olayda, E.B. (15) isimli öğrenci, çay ocağından aldığı bıçakla, arkasından konuştuğu ve kendisine zorbalık yaptığını iddia ettiği sınıf arkadaşı E.Ç. (15)'yi tuvalete çağırdı.

İddiaya göre, E.B. elindeki bıçakla arkadaşını kalbinden ve sırtından yaraladı. Olay sonrası kaçan E.B., polis ekipleri tarafından yakalandı. Hayati tehlikesi bulunan ağır yaralı E.Ç. ise hastanede tedavi altına alındı.

Soruşturma kapsamında mağdurun ifadesine başvuruldu ve doktor raporunda kalp etrafında kan toplanması olduğu, bıçak darbelerinin öldürmeye elverişli nitelikte bulunduğu belirtildi.

Hayati tehlike devam ediyor

Ağır yaralanan E.Ç.'nin hayati tehlikesi sürerken, doktor raporunda bıçak darbelerinin öldürmeye elverişli olduğu vurgulandı. Soruşturmayı yürüten savcılık, mevcut delil durumu ve mağdurun sağlık durumu nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirtti.

Savcılıktan tutuklama talebi

Savcılık, şüpheli E.B.'nin ifadesinde suçunu kabul ettiğini, pişmanlık duyduğunu ve psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürdüğünü aktardı. Ancak, suçun niteliği ve mağdurun hayati tehlikesi göz önünde bulundurularak, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talep edildi.

Olayın detayları ve lavaboda yaşananlar

Şüpheli E.B., hakimlik ifadesinde olay günü teneffüste bulunduğu sırada, daha önce kendisine alaycı davranışlarda bulunduğunu iddia ettiği E.Ç.'yi lavaboya çağırdığını söyledi. Çay ocağından aldığı bıçağı "korkutmak amacıyla" getirdiğini savunan E.B., lavaboda aralarında sözlü tartışma yaşandığını belirtti. "Aslında kimse yoktu. Beni asık suratlı ve içine kapanık buluyorlardı. Ela'ya 'senin hakkımda ne düşündüğünü anladım' dedim. Daha sonra da ne olduğunu hatırlamıyorum. Sadece cebimde bıçağı hissettiğimi hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

Telefondan çıkan korkunç not

  • Suça sürüklenen çocuk E.B.'nin avukatı, müvekkilinin telefonunda bir not bulunduğunu belirtti.
  • Notta "Bıçağı omzuna sapladığımda bitecek benim savaşım. Amacım öldürmek değil, sadece acı çekmesini istiyorum" ifadeleri yer aldı.
  • Avukat, bu durumun müvekkilinin öldürme kastı ile hareket etmediğini gösterdiğini savundu.

Psikolojik destek ve tutuklama kararı

E.B., olay sonrası bıçağı cebine koyarak okuldan ayrıldığını ve Üsküdar Meydanı'na giderek zabıtaya "Birini yaraladım, istemeden oldu" dediğini belirtti. Polis ekiplerince gözaltına alınan genç kız, ifadesinde psikolojik destek aldığını, ilaç kullandığını ve yaşadığı olaylardan pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Hakimlik ise şüpheli E.B.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.


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