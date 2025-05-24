2'si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlunun iadeleri sağlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli suçluların, Almanya ve Hırvatistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Operasyonlar, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Yakalanan Suçlular ve Suçları

Ç.A. : "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu ve Almanya'da yakalandı.

: "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu ve Almanya'da yakalandı. M.D.Ç. : "Reşit olmayan kişiye cinsel saldırı" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu ve Hırvatistan'da yakalandı.

: "Reşit olmayan kişiye cinsel saldırı" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu ve Hırvatistan'da yakalandı. H.D.: "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etmek" suçundan ulusal seviyede aranıyordu ve Almanya'da yakalandı.

Operasyonun Detayları

Bu operasyonlar, uluslararası iş birliğiyle yürütülmüş olup, suçluların Türkiye'ye iadesi sağlanmıştır. Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen bu çalışmalar, suçla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.



