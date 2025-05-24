Trump: AB ile anlaşma arayışım yok

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 tarife uygulanmasını önerdiği Avrupa Birliği (AB) ile bir anlaşma arayışında olmadığını belirtti.

Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreninin ardından gümrük tarifeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, AB ile yapılan görüşmelerin yavaş ilerlediğini vurguladı. Ayrıca, AB'nin ABD'ye zarar vermek ve ülkeden faydalanmak amacıyla kurulduğunu yineledi.

Trump'ın Açıklamaları

"Bir anlaşma arayışında değilim." ifadesini kullanan Trump, anlaşmanın şartlarını belirlediklerini ve yüzde 50 oranında tarife uygulanacağını söyledi.

ifadesini kullanan Trump, anlaşmanın şartlarını belirlediklerini ve oranında tarife uygulanacağını söyledi. Fakat, fabrikalarını ABD'de kuranlara gümrük vergisi uygulanmayacağını belirtti.

belirtti. Birinin ABD'de fabrika kurmak istemesi durumunda, bu konuda erteleme görüşebileceğini ifade etti.

Ticaret Müzakereleri

Trump, ülkelerle yürütülen ticaret müzakerelerinde ise imzalanmaya hazır çok sayıda anlaşma olduğunu da dile getirdi. Bu açıklamalar, ABD'nin ticaret politikalarında kararlı bir tutum sergilediğini ve AB ile ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini gösteriyor.



