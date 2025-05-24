'Türkiye'de ve dünyada obezite oranı hızla artıyor'

Erdoğan: Türkiye, Suriye'nin Yanında Olmaya Devam Edecek
Erdoğan: Türkiye, Suriye'nin Yanında Olmaya Devam Edecek
Bakan Göktaş: Gazzeli Çocukların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
Bakan Göktaş: Gazzeli Çocukların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
Suçla Mücadele Konseyi Kuruluyor: Türk Devletleri Toplantısı
Suçla Mücadele Konseyi Kuruluyor: Türk Devletleri Toplantısı
Hatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor
Hatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor
Borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturması: 3 tutuklama
Borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturması: 3 tutuklama
TUSAŞ'tan 2034'e kadar 500 yerli uçak hedefi
TUSAŞ'tan 2034'e kadar 500 yerli uçak hedefi
Adana'da 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi
Adana'da 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
Bakanlık logolu sahte belgelerle ev hanımlarına tuzak!
Bakanlık logolu sahte belgelerle ev hanımlarına tuzak!
Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
70 yıllık kadastro davası sonuçlandı!
70 yıllık kadastro davası sonuçlandı!
Meclis'te 'Kadına şiddet raporu' tamamlandı
Meclis'te 'Kadına şiddet raporu' tamamlandı
AK Parti'den 'Yeni Anayasa Çalıştayı'na ilişkin açıklama
AK Parti'den 'Yeni Anayasa Çalıştayı'na ilişkin açıklama
2'si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlunun iadeleri sağlandı
2'si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlunun iadeleri sağlandı
İnternetten alışverişte yeni dönem: Kargo ücreti cebinizden çıkmayacak!
İnternetten alışverişte yeni dönem: Kargo ücreti cebinizden çıkmayacak!
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi açıklaması
Türkiye'de gençlerin sağlığı tehlikede
Türkiye'de gençlerin sağlığı tehlikede
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
Tarım ilacı alarmı: 3 sağlıkçı tedavi altına alındı
Tarım ilacı alarmı: 3 sağlıkçı tedavi altına alındı
Sıcaklıklar artıyor, Toz taşınımı geliyor!
Sıcaklıklar artıyor, Toz taşınımı geliyor!
Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Açıklaması: Talepleri Topluyoruz
Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Açıklaması: Talepleri Topluyoruz
İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katibine Rüşvetten Tutuklama
İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katibine Rüşvetten Tutuklama
TCMB Rezervlerinde Son Durum: Altın Düşerken Döviz Fırladı
TCMB Rezervlerinde Son Durum: Altın Düşerken Döviz Fırladı
Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Savcıyı Makamında Tehditte İstenen Cezalar Belli Oldu
Savcıyı Makamında Tehditte İstenen Cezalar Belli Oldu
İkinci El Otomobilde Talep Patladı! Fiyatlar 22 Aydır Düşüşte
İkinci El Otomobilde Talep Patladı! Fiyatlar 22 Aydır Düşüşte
Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar Geçici, Çok Abartmamak Gerekir
Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar Geçici, Çok Abartmamak Gerekir
Depozito Sistemiyle Türkiye'ye 500 Milyon Avro Ekonomik Katkı!
Depozito Sistemiyle Türkiye'ye 500 Milyon Avro Ekonomik Katkı!
524 Bin Öğrencinin Katıldığı Seferberlik! 1,6 Milyon Kitap Okundu
524 Bin Öğrencinin Katıldığı Seferberlik! 1,6 Milyon Kitap Okundu
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Türkiye'de ve dünyada obezite oranı hızla artıyor'

Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Aydın, hem Türkiye'de hem de dünyada obezite oranlarının hızla arttığına dikkat çekerek, bu artışın altında yalnızca yanlış beslenme değil, modern yaşamın dayattığı tüketim alışkanlıklarının ve teknolojik bağımlılıkların yattığını söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 15:18, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 15:19
Yazdır
'Türkiye'de ve dünyada obezite oranı hızla artıyor'

Obezite, günümüzde hem Türkiye'de hem de dünyada hızla artan önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkmaktadır.

Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Aydın, obezitenin yalnızca yanlış beslenme alışkanlıklarından değil, aynı zamanda modern yaşamın getirdiği tüketim alışkanlıkları ve teknolojik bağımlılıklardan da kaynaklandığını vurgulamaktadır. Obezite, bireysel düzeyde olduğu kadar toplumsal düzeyde de ciddi sağlık tehditleri oluşturmaktadır.

Obezitenin Yaygınlığı ve Nedenleri

Modern dünyanın en yaygın sağlık sorunlarından biri haline gelen obezite, sistematik tüketim kültürünün etkisiyle giderek yaygınlaşmaktadır. Prof. Dr. Cemalettin Aydın, kapitalist üretim ilişkilerinin getirdiği beslenme biçimlerinin obeziteyi körüklediğini belirtmektedir.

  • Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insan obez olarak tanımlanmaktadır.
  • 2035 yılına kadar bu sayının 1,5 milyara ulaşması beklenmektedir.
  • Türkiye'de erkeklerde obezite oranı %10, kadınlarda ise %15 civarındadır.

Obezitenin Tanısı: Vücut Kitle İndeksi

Obezitenin tanısında kullanılan temel yöntem "vücut kitle indeksi"dir. Bu indeks, kişinin kilosunun boyunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. Sonuçlara göre;

  • 25-30 arası: Kilolu
  • 30-35 arası: Obez
  • 35-40 arası: Ciddi obez
  • 40'ın üzeri: Morbid obez

Kısa sürede yüksek kilo alan bireylerde metabolik veya hormonal hastalıkların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle uzman kontrolü büyük önem taşır.

Obezite Tedavisinde Cerrahinin Rolü

Obezite cerrahisi, kesin çözüm olarak görülmemelidir. Öncelikle diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri denenmelidir. Cerrahi müdahale, ancak tıbbi değerlendirmeler sonucunda uygulanmalıdır."Obezite cerrahisi bir moda veya güzelleşme tercihi değil, tıbbi bir karardır." Cerrahi kararı, endokrin ve metabolizma uzmanı, psikiyatri uzmanı ve diyetisyenden oluşan bir konsey tarafından alınmalıdır.

'Su İçsem Yarıyor' Söylemi ve Kalori Dengesi

Toplumda sıkça duyulan "su içsem yarıyor" ifadesi, genellikle kalori dengesinin tam olarak anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır. Önemli olan, alınan kalorinin harcanan kaloriden düşük olmasıdır. Zayıflamanın temelinde kalori açığı oluşturmak yatmaktadır.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber