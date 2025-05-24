Nükleer güvence denetimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Nükleer Düzenleme Kurumu'nun yayımladığı yeni usul ve esaslarla, denetimler yılın her günü ve saati yapılabilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 09:58, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 09:59
Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından "Nükleer Güvence Denetimlerine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlandı. Bu usul ve esaslar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yayım tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecek. NDK, nükleer güvence kapsamında nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin mevzuat, yetki koşulları, kurum kararları ve talimatlarına uygunluğunu denetimlerle tespit ve teyit edecek.
Denetimlerin Uygulanması
- Ulusal denetimler, en az biri kurum denetçisi olmak üzere en az iki denetim görevlisinden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilecek.
- Denetimler, kurumun belirlediği yıllık denetim programı kapsamında veya programsız olarak yapılabilecek.
- Önceki denetimlerde tespit edilen bulguların giderilmesine yönelik faaliyetlerin yeterliliği ve etkinliği yerinde teyit edilecek.
- Nükleer maddenin yetkisiz kullanımının bildirimi veya yeni gelişen durumlar sonucunda kurum gerekli görürse denetimler programsız olarak da yapılabilecek.
Denetim Zamanları ve Kayıtlar
- Denetimler, resmi tatil günleri de dahil olmak üzere yılın herhangi bir günü ve saatinde gerçekleştirilebilecek.
- Kurum, tesislere her takvim yılında en az bir defa denetim yapacak ve ardışık iki denetimin arası 14 aydan fazla olamayacak.
- Denetimlere ilişkin görsel ve işitsel kayıtlar, kurum tarafından kuruma ait cihazlarla tutulacak ve gizlilik derecesine uygun şekilde muhafaza edilecek.