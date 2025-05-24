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Nükleer güvence denetimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Nükleer Düzenleme Kurumu'nun yayımladığı yeni usul ve esaslarla, denetimler yılın her günü ve saati yapılabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 09:58, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 09:59
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Nükleer güvence denetimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından "Nükleer Güvence Denetimlerine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlandı. Bu usul ve esaslar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yayım tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecek. NDK, nükleer güvence kapsamında nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin mevzuat, yetki koşulları, kurum kararları ve talimatlarına uygunluğunu denetimlerle tespit ve teyit edecek.

Denetimlerin Uygulanması

  • Ulusal denetimler, en az biri kurum denetçisi olmak üzere en az iki denetim görevlisinden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilecek.
  • Denetimler, kurumun belirlediği yıllık denetim programı kapsamında veya programsız olarak yapılabilecek.
  • Önceki denetimlerde tespit edilen bulguların giderilmesine yönelik faaliyetlerin yeterliliği ve etkinliği yerinde teyit edilecek.
  • Nükleer maddenin yetkisiz kullanımının bildirimi veya yeni gelişen durumlar sonucunda kurum gerekli görürse denetimler programsız olarak da yapılabilecek.

Denetim Zamanları ve Kayıtlar

  • Denetimler, resmi tatil günleri de dahil olmak üzere yılın herhangi bir günü ve saatinde gerçekleştirilebilecek.
  • Kurum, tesislere her takvim yılında en az bir defa denetim yapacak ve ardışık iki denetimin arası 14 aydan fazla olamayacak.
  • Denetimlere ilişkin görsel ve işitsel kayıtlar, kurum tarafından kuruma ait cihazlarla tutulacak ve gizlilik derecesine uygun şekilde muhafaza edilecek.


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