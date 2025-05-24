TPAO'nun İstanbul ve Tekirdağ'daki petrol arama ruhsatı uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'nın, İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan kara sahasındaki petrol arama ruhsatının süresi, alınan yeni kararla birlikte iki yıl daha uzatıldı.

Bu karar, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketin bölgede sürdürülebilir arama çalışmalarına devam etmesini sağlayacak. Ruhsatın uzatılması, hem bölgesel kalkınma hem de enerji kaynaklarının etkin kullanımı açısından önem taşıyor.

Petrol Arama Ruhsatı Detayları

TPAO 'nun İstanbul ve Tekirdağ'daki 27 bin 611 hektarlık kara sahası için geçerli olan petrol arama ruhsatının süresi, 26 Mayıs'tan itibaren 2 yıl daha uzatıldı.

'nun İstanbul ve Tekirdağ'daki için geçerli olan petrol arama ruhsatının süresi, daha uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adana'daki Ruhsatların Durumu

AR/TPO/O34-b pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi 18 Nisan 'da sona erdi.

pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi 'da sona erdi. AR/TPO/O34-c pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi ise 11 Mayıs'ta sona erdi.



