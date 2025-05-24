Ankara'da çiftçiye destek müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından 11-12 Nisan tarihleri arasında meydana gelen zirai don ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Yavaş, don felaketinin ardından meyve bahçelerinde yüzde 100'e varan hasar tespit ettiklerini belirtti.

Bu zorlu süreçte üreticilerin yanında olmanın kendileri için bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Ayrıca, yaklaşık 6 bin 500 çiftçiye Başkent Çiftçi Kart aracılığıyla nakdi destek sağlanacağını ifade etti.

Destek Başvuruları ve Süreç

Başvurular, " https://baskenttarim.ankara.bel.tr " adresi üzerinden alınacaktır.

adresi üzerinden alınacaktır. Destekler, Başkent Çiftçi Kart aracılığıyla çiftçilere ulaştırılacaktır.

aracılığıyla çiftçilere ulaştırılacaktır. Meyve bahçelerinde oluşan hasar oranı %100'e kadar çıkmıştır.

Üreticilere Sağlanan Destekler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşanan don felaketinin ardından üreticilerin mağduriyetini en aza indirmek amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçmiştir. Nakdi destekler ile çiftçilerin ekonomik kayıplarının bir kısmının karşılanması hedeflenmektedir. Başvuruların internet üzerinden alınması, sürecin daha hızlı ve şeffaf ilerlemesini sağlayacaktır.



