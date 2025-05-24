Muğla'da FETÖ operasyonu! Firari yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Ula İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

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