AK Parti'den 'Yeni Anayasa Çalıştayı'na ilişkin açıklama

AK Parti'nin Yeni Anayasa Çalıştayı'nın Dördüncüsü Gerçekleştirildi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştaylar dizisinin dördüncüsü, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında, uzman akademisyenlerin katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Çalıştayda, "Yeni Anayasa'da Yasama ve Yürütme Organları" konusu ele alındı. Anayasa hukuku, genel kamu hukuku, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında uzman akademisyenler çalıştaya katkı sundu.

Çalıştayda Ele Alınan Başlıklar

Yeni anayasada yasama ve yürütme organları nasıl düzenlenmeli?

Yasama ve yürütme organlarının kuruluşu, görev ve yetkileri nasıl belirlenmeli?

Yasama ve yürütme organlarının karşılıklı ilişkileri nasıl düzenlenmeli?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 7 yıla yaklaşan pratiğine ilişkin değerlendirmeler

Daha Önce Gerçekleştirilen Çalıştaylar

9 Ekim 2024: Birinci çalıştayda, "Türkiye neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyor?" ve "Katılım ve uzlaşmaya dayanan yeni anayasanın yapım yöntemi ne olmalı?" soruları tartışıldı.

Birinci çalıştayda, "Türkiye neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyor?" ve "Katılım ve uzlaşmaya dayanan yeni anayasanın yapım yöntemi ne olmalı?" soruları tartışıldı. 28 Kasım 2024: İkinci çalıştayda, meslek örgütleri ve konfederasyon temsilcileriyle "Sivil toplumun ve meslek örgütlerinin yeni anayasadan beklentileri" ile "Sivil toplumun yeni anayasa yapımına katılımı" değerlendirildi.

İkinci çalıştayda, meslek örgütleri ve konfederasyon temsilcileriyle "Sivil toplumun ve meslek örgütlerinin yeni anayasadan beklentileri" ile "Sivil toplumun yeni anayasa yapımına katılımı" değerlendirildi. 24 Ocak 2025: Üçüncü çalıştayda, "Yeni anayasada temel haklar ve özgürlükler" konusu ele alındı.

Gelecek Süreç ve Temenniler

Açıklamada, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı olarak çalıştay dizisine devam edileceği, toplumun farklı kesimleri ve uzmanlarıyla bir araya gelinerek yeni anayasadan beklentilerin dinlenmeye devam edileceği belirtildi.

Hayati Yazıcı'nın Değerlendirmeleri

Hayati Yazıcı, AK Parti'nin çok sayıda anayasa reformuna ve yeni anayasa girişimine öncülük ettiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde ülkemizi, inşa edeni 'millet' olan bir toplum sözleşmesine kavuşturmak için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ülkemizin millet iradesine dayanan, demokratik, özgürlükçü ve hukuk devletini güçlendiren bir anayasaya kavuşması en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Siyasi Partilere Çağrı

"Gelin Türkiye Yüzyılı'nı yeni, sivil ve demokratik bir anayasa ile taçlandıralım." Bu doğrultuda TBMM çatısı altında temsil edilen tüm siyasi partilere düşen görevin yeni ve sivil anayasa konusunu günlük siyasi mülahazaların önüne koymak olduğunu belirtti. Toplumsal mutabakat zemininde siyasi partilerin desteğiyle milletin ve ülkenin yeni anayasaya kavuşturulması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Tüm toplum kesimlerinin kendisini bulacağı bir anayasa yapmak en büyük arzudur. AK Parti olarak halkta başlayan ve yine halkta bitecek bir yöntemle anayasa yapılmasını öneriyoruz. Daha önceki üç çalıştayın sonunda değerli katılımcıların görüş ve önerileri raporlaştırılarak, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştur. Dördüncü çalıştayın değerlendirmeleri ışığında da bir rapor hazırlanarak, Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edilecektir.



