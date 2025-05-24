'Huzur İstanbul' uygulamasında 1035 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulamasına 2 bin 848 emniyet personeli katıldı. İstanbul genelinde düzenlenen bu kapsamlı uygulamada, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Uygulamanın detayları ve elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.

Uygulamanın Aşamaları ve Katılım

İlk aşama: 1460 personel, bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot ile 215 sabit noktada, 20.00-22.00 saatlerinde yol uygulaması yapıldı.

1460 personel, bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot ile 215 sabit noktada, 20.00-22.00 saatlerinde yol uygulaması yapıldı. İkinci aşama: 1388 personel, 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gözaltılar ve Ele Geçirilenler

331 bin 151 kişi Genel Bilgi Toplama sorgulamasından geçirildi.

Genel Bilgi Toplama sorgulamasından geçirildi. 524'ü çeşitli suçlardan aranan zanlı olmak üzere toplam 1035 kişi gözaltına alındı.

çeşitli suçlardan aranan zanlı olmak üzere toplam gözaltına alındı. Denetimlerde 26 ruhsatsız tabanca , 1 MP5 tipi otomatik silah , 6 av tüfeği , 10 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 116 fişek ele geçirildi.

, , , ve bu silahlara ait ele geçirildi. 1820 gram uyuşturucu madde, 370 uyuşturucu hap, 613 sentetik ecza ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu.

Trafik ve İş Yeri Denetimleri

Yabancı uyruklu 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

hakkında işlem yapıldı. 149 umuma açık iş yeri denetlendi.

denetlendi. Trafik uygulamalarında 44 bin 183 araç ve 2 bin 845 motosiklet kontrol edildi.

ve kontrol edildi. 2 bin 623 araç ve motosiklet ile 7 sürücü hakkında işlem yapıldı, 2 araç trafikten men edildi.

ile hakkında işlem yapıldı, Toplam 652 bin 822 lira trafik cezası uygulandı.

Sürekli Denetim Vurgusu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirtti.



