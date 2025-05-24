1 ton 400 kiloluk boğa alıcısını bekliyor

Hatay'da Kurban Bayramı hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, besiciler de kurbanlıklarını pazarlarda sergilemeye başladı.

Özellikle Reyhanlı ilçesinde kurulan kurban pazarında, besici İbrahim Yumuşak'ın "Yusuf" adını verdiği 4 yaşındaki ve 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki boğası büyük ilgi topladı.

Kurban pazarında dikkat çeken bu boğa, hem büyüklüğü hem de görünümüyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Kurbanlık almak isteyenler, pazarda sergilenen hayvanları yakından inceleme fırsatı buluyor.

Kurbanlık Boğa "Yusuf" Büyük İlgi Görüyor

Yusuf adlı boğa, 420 bin lira fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

adlı boğa, fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Besici İbrahim Yumuşak , çiftliklerinde diğer kurbanlıklar gibi Yusuf'u da bayrama hazırladıklarını belirtti.

, çiftliklerinde diğer kurbanlıklar gibi Yusuf'u da bayrama hazırladıklarını belirtti. Yumuşak, "Alıcısına şimdiden hayırlı olsun" diyerek boğanın satışa hazır olduğunu ifade etti.

Kurban Pazarı Hareketlendi

Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda hareketlilik artarken, vatandaşlar bütçelerine ve ihtiyaçlarına uygun kurbanlıkları seçmek için pazarı ziyaret ediyor. Özellikle büyükbaş hayvanlar arasında öne çıkan boğalar, yüksek fiyatları ve gösterişli görünümleriyle dikkat çekiyor.



