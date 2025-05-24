Şırnak'ta feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ta meydana gelen korkunç kazada bir aile yok oldu! Araç şarampole devrildi, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 11:48, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 12:00
Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Cizre-Şırnak kara yolunda gerçekleşti. 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü M.A.'nın kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olay yerinde hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimliklerini belirledi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazanın Detayları
- Kaza Yeri: Cizre-Şırnak kara yolu
- Araç Plakası: 06 EB 4237
- Sürücü: M.A.
Hayatını Kaybedenler
- Nesrin Aytaş (26)
- Azime Aytaş (54)
- Sibel Aytaş
Yaralılar ve Durumları
- C.A. (27) - Hayati tehlikesi var
- L.A. (29) - Hayati tehlikesi var
- M.A. - Sağlık durumu iyi
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.