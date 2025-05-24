Şırnak'ta feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ekipler, olay yerinde hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimliklerini belirledi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net