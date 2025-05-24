70 yıllık kadastro davası sonuçlandı!

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye'de onlarca yıldır devam eden kadastro davalarının kronik bir sorun olmaktan çıkarılmasını amaçlayan "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi kapsamında, ülke genelinde önemli başarılar elde edilmiştir. 1950'li yıllardan itibaren süregelen davaların çözülmesiyle birlikte, binlerce vatandaş mülkiyet belirsizliğinden kurtulmuştur. Bu kapsamda, farklı illerde onlarca yıl süren davalar sonuçlandırılarak vatandaşların tapu ve mülkiyet sorunları çözüme kavuşturulmuştur.

Erciş'te 70 Yıllık Dava Sonuçlandı

Van'ın Erciş ilçesinde, 1955 yılında açılan ve 1041 tarafı ilgilendiren tarihi bir dosya karara bağlanmıştır. Yedi kuşaktır devam eden bu dava, 70 yıl sonra sonuçlanarak bölgedeki en uzun süreli kadastro ihtilaflarından biri tarihe karışmıştır.

Adıyaman'da 36 ve 42 Yıllık Dosyalar Kapatıldı

Adıyaman Kadastro Mahkemesi, 1980'li yıllardan bu yana süren, yüzlerce tarafı ilgilendiren uzun soluklu davaları çözüme kavuşturmuştur. 36 ve 42 yıllık dosyaların sonuçlandırılmasıyla vatandaşlar mülkiyet haklarına kavuşmuştur.

Kırşehir'de 59 Yıllık İhtilaf Son Buldu

Kırşehir Kadastro Mahkemesi, 1960'lı yıllardan bu yana devam eden bir mülkiyet davasını karara bağlayarak, 188 vatandaşın taşınmazları üzerindeki belirsizliği ortadan kaldırmıştır. Bu örnek kararın, benzer ihtilafların çözümünde emsal teşkil etmesi beklenmektedir.

Silifke ve Şebinkarahisar'da Yılların Davaları Kapanıyor

Mersin Silifke'de 39 ile 44 yıl arasında süren 7 farklı dava sonuçlandırılmıştır.

39 ile 44 yıl arasında süren sonuçlandırılmıştır. Giresun Şebinkarahisar'da 9 ile 21 yıl arasında süren 8 dava karara bağlanmıştır.

9 ile 21 yıl arasında süren karara bağlanmıştır. Şebinkarahisar'daki kararlar sayesinde 266 vatandaşın tapu sorunları çözülmüştür.

Teknik ve İdari Destekle Hızlanan Süreç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatlarıyla yürütülen süreçte; taraf teşkili, keşif, bilirkişi, tebligat, hava fotoğrafı temini, teknik eksikliklerin giderilmesi ve personel eğitimine yönelik kapsamlı destek sağlanmış, böylece mahkemelerin altyapısı güçlendirilerek sürecin etkinliği artırılmıştır.

2025 Hedefi: Tüm Tarihi Davalar Bitiyor

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı sonuna kadar 1950'li, 60'lı, 70'li ve 80'li yıllardan kalan tüm kadastro dosyalarının tamamlanmasını hedeflemektedir.

Adaletin tecellisi, mülkiyetin güvence altına alınmasıdır

Adalet Bakanlığı, "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefiyle yargı yükünü azaltmaya ve yıllar süren belirsizlikleri sona erdirmeye kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.



