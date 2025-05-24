Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesini artırma kararı aldıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, vatandaşların bayramın bereketini ve sevinç ortamını doyasıya yaşaması için trenlerde önemli kapasite artışları sağlanacağını vurguladı. Hem yüksek hızlı hem de konvansiyonel tren hatlarında gerekli planlamaların tamamlandığını ifade etti.

Kapasite Artışı ve Ek Seferler

YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 10.866 kişilik kapasite artışı sağlanacak.

sağlanacak. Ankara-İstanbul YHT hattında 5, 8 ve 9 Haziran'da ek seferler düzenlenecek.

5, 8 ve 9 Haziran'da ek seferler düzenlenecek. Ankara ile İstanbul arasında 3 günde karşılıklı 6 ek sefer gerçekleştirilecek ve böylece 2.466 kişi daha YHT konforuyla seyahat edebilecek.

8 Binden Fazla İlave Koltuk Kapasitesi

Doğu Ekspresi , İzmir Mavi , Pamukkale Ekspresi ve Edirne-Halkalı Bölgesel Treni gibi birçok hatta vagon ilavesi yapılacak.

, , ve gibi birçok hatta vagon ilavesi yapılacak. 5-9 Haziran tarihlerinde ana hat ve bölgesel trenlere toplam 140 vagon ilave edilerek 8.400 kişilik ek koltuk kapasitesi sağlanacak.

tarihlerinde ana hat ve bölgesel trenlere toplam sağlanacak. Tatil boyunca günlük karşılıklı toplam 28 vagonla hizmet verilecek ve günlük ortalama 1.680 yolcu daha keyifli yolculuk yapabilecek.

Demir yolu, güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla bayram dönemlerinde vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri olmaya devam ediyor. Bayram yoğunluğuna karşı tüm hazırlıkların tamamlandığı ve vatandaşların sevdiklerine güvenli, konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaların yapıldığı belirtildi.



